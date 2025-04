Iniziativa del Pd di Montevarchi in vista della Festa della Liberazione

Arezzo, 17 aprile 2025 – In vista delle celebrazioni del 25 aprile, negli 80 anni della festa della Liberazione Nazionale, il Partito Democratico di Montevarchi ha deciso di promuovere un momento di riflessione e memoria attraverso la presentazione del libro "Madre di partigiano. Diario di Rita Nencetti", che si terrà questo sabato 19 aprile alle ore 17:00 presso la Casa del Popolo di Montevarchi. All’incontro interverranno Ivo Biagianti, già docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Firenze e Matteo Scarpelli, curatore del volume. Il libro, curato da Matteo Scarpelli, raccoglie le pagine intime e toccanti del diario di una madre che ha vissuto sulla propria pelle il dolore e l’orgoglio della Resistenza. Rita Nencetti fu madre di Vasco Nencetti, giovane partigiano ucciso dai nazifascisti nel 1944. “Le sue parole - fa sapere il PD montevarchino - restituiscono un punto di vista profondo e spesso dimenticato: quello delle donne che hanno accompagnato, sostenuto e pagato il prezzo della lotta per la libertà”.

Un’occasione preziosa - scrivono i Dem - per ascoltare una storia autentica, per restituire voce a chi con la Resistenza ha permesso la nostra democrazia, per rinnovare il valore della memoria in un tempo come quello di oggi che ha bisogno di radici forti e consapevoli”. L’iniziativa si inserisce nel percorso che il PD Montevarchi dedica ogni anno alla ricorrenza della Festa della Liberazione: “nella convinzione che ricordare significhi impegnarsi, oggi, per una società più giusta e democratica”.