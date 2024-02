Iniziativa benefica al Teatro Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 16 febbraio 2024 – “DurANTE – Una Parodia Infernale”, torna sulle scene del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno questa sera alle 21,15 nel mezzo del suo tour teatrale che lo sta vedendo girare per molte rassegne prestigiose in tutta la Toscana. Lo spettacolo, organizzato dal Lions club Valdarno host, con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno e curato dall’associazione Paro Paro, avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione valdarnese di solidarietà. . “La commedia – ha detto l’assessore Fabio Franchi – è modo divertente e inusuale per ricordare il Sommo Poeta con la verve e il brio dell’associazione Paro Paro. Uno spettacolo fresco e ironico che, questa volta, ha anche un importante scopo benefico. La collaborazione proficua fra i vari soggetti coinvolti permetterà di dare sostegno e supporto all’Associazione valdarnese di solidarietà, da ben quarant’anni attiva sul nostro territorio per trattare i problemi di tossicodipendenza, alcolismo, gioco d'azzardo e per affrontare insieme quelle paure e quei disagi che hanno a che fare col mondo dell'adolescenza”.

“Il Lions club Valdarno host – le parole di Carlo Benelli – ha un’intensa attività di solidarietà e siamo felici e orgogliosi di dedicare una piacevole serata a teatro ad un fine nobile”. “DurANTE – Una Parodia Infernale” è un’opera scritta e diretta interamente da Massi Fruchi, direttore artistico dell’associazione Paro Paro ed è una parodia della prima cantica della “Divina Commedia” di Dante Alighieri, l’Inferno, da cui il titolo. Pur trattando con rispetto l’opera originale, della quale sono espressamente citate in più momenti le terzine più famose, il testo ironizza in chiave moderna su tanti dei passi che vengono toccati dal Sommo Poeta nel suo viaggio verso il centro della Terra. Attraverso una rappresentazione comica e bizzarra, volta a coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età con battute semplici e dirette, si persegue comunque l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle rime dantesche, facendo permanere però sullo sfondo un valore culturale di tutto rispetto.

Il cast è formato dallo stesso Massi Fruchi, nei panni di Dante, Andrea Arnetoli in quelli di Virgilio, dalla giovanissima Viola Rossi, narratrice, e poi da Gloria Giovannetti, Daniele Frattasio e Claudio Ermini, i quali ricoprono più ruoli diversi delle tante anime dei dannati incontrate dal Poeta all’Inferno, per uno spettacolo tutto da ridere. L’ingresso alla serata ha un costo di 10 euro per il biglietto intero e 7 euro per quello ridotto (bambini fino a 10 anni e soci Paro Paro). L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione valdarnese di solidarietà, che da anni si occupa del recupero di persone che soffrono di tossicodipendenze e di aiuto a giovani e famiglie fragili o in situazioni di disagio. Per l’occasione, il copione dell’opera, è stato riadattato ai temi che quotidianamente la realtà benefica dell’Associazione valdarnese di solidarietà affronta