Inizia la quattro giorni delle Fiere. Strade e piazze invase dai banchi. Cibo, vestiti e mostra del bestiame

La tradizione atmosferica legata al primo giorno delle Fiere di Mezzaquaresima potrebbe essere stavolta smentita: dopo tanti giorni di pioggia, infatti, le previsioni meteo per oggi sembrano favorevoli, o comunque non da… acqua. Iniziano dunque stamani i quattro giorni speciali che Sansepolcro si appresta a vivere con la kermesse commerciale che coinvolge tutta la città. Diamo tuttavia la doverosa precedenza alla mostra del bestiame, causale storica di questo evento che si ripete da secoli. Negli spazi del centro fiere e servizi di via Angelo Scarpetti, i protagonisti saranno i capi bovini di razza chianina provenienti da sette aziende del comprensorio, mentre problemi di natura igienico-sanitaria impediscono quest’anno la presenza dei suini. Alle 12.30, l’assaggio di spezzatino di carne chianina per concludere al meglio la mattinata e nel pomeriggio la prova di abilità con trattori.

Il centro storico e le aree limitrofe saranno invece occupati dai 232 operatori e ambulanti che hanno aderito, un numero inferiore rispetto a quello standard di 250 a causa dei lavori di riqualificazione sul lato principale di viale Vittorio Veneto, il cui cantiere – chiuso fino a domenica per motivi di sicurezza – occupa una metà abbondante, quindi si è resa necessaria una riorganizzazione degli spazi sul parcheggio a pagamento della stessa strada. Ricordiamo la ripartizione delle attività: 157 posteggi per le bancarelle lungo via XX Settembre, via Matteotti, via Niccolò Aggiunti e viale Armando Diaz; 10 stand gastronomici di prodotti tipici (tornano arrosticini e arancini assieme alla carne chianina del posto) in piazza Torre di Berta, trasformata in "Piazza del Gusto"; 9 aziende artigiane ai lati esterni dell’arco di Porta Fiorentina; 4 realtà dell’agroalimentare (il cosiddetto "Mercatale") in viale Diaz; 13 concessionarie di auto, moto e veicoli industriali in viale Veneto; 14 ditte di materiali per l’edilizia nel parcheggio sempre di viale Veneto, 16 di macchine agricole e prodotti per il giardinaggio a Porta del Ponte e infine 9 box di hobbistica e collezionismo in piazza Gramsci a Porta Romana.

Momenti anche di arte, musica e danza nel week-end - domani, sabato e domenica dalle 15 alle 20 - quando saliranno sul palco di viale Veneto le associazioni sportive e ricreative di Sansepolcro.