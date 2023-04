Infortunio sul lavoro, ferito ad un braccio da una fresaceppi

Arezzo, 5 aprile 2023 – Infortunio sul lavoro.

Stamani alle 11.30 i mezzi del 118 della Asl sono intervenuti a seguito di infortunio sul lavoro. L’uomo, 50enne è rimasto ferito ad un braccio da una fresaceppi.

È stato soccorso da automedica di Arezzo, ambulanza Misericordia Arezzo, Vigili del Fuoco Arezzo, Carabinieri Arezzo. Attivato Elisoccorso Pegaso 1.

Sono intervenuti inoltre i tecnici della Pisll Asl Tse per gli accertamenti del caso. Il paziente è stato trasportato in codice 3 a Careggi.