Infortunio sul lavoro a Cortona, operaio salvo dopo l'allerta Pegaso

Grande paura ma fortunatamente nulla di grave per l’operaio che ieri mattina, intorno alle 9,30 si è infortunato a Cortona. L’uomo, 47 anni, originario dell’Albania ma residente a Cortona, dipendente da molti anni di una nota ditta edile del territorio, è rimasto ferito dopo la caduta da un macchinario. L’incidente è avvenuto nel cuore del centro storico mentre l’operaio stava spostando, con un mezzo da lavoro, alcuni sacchi di malta, da un camion al cantiere edile, per una ristrutturazione di una abitazione privata. Durante il tragitto in salita, però, qualcosa è andato storto, forse per una imprudenza dello stesso lavoratore, e la carretta cingolata guidata dall’uomo si è impennata, scaraventandolo a terra.

Le sue condizioni, all’arrivo dei sanitari del 118 sono apparse gravi. Il lavoratore era in stato confusionale e aveva dolori diffusi, tanto che gli uomini dell’emergenza urgenza hanno deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che da lì a poco è atterrato nel vicino campo sportivo e ha preso in carico il ferito in codice rosso trasportandolo all’ospedale senese de Le Scotte. Qui, però, la situazione è rientrata in poche ore. Fatti i dovuti controlli, è stato riscontrato un quadro clinico meno grave del previsto, tanto da deciderne le dimissioni nella stessa serata di ieri.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Asl Toscana Sud Est, l’ambulanza della Misericordia di Cortona, i carabinieri di Cortona e i vigili del fuoco del distaccamento di Tavarnelle.

Per le verifiche del caso si sono attivati anche gli operatori del Pisll, prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, della Asl.

La.Lu.