Arezzo, 23 ottobre 2019 - Infortunio sul lavoro in una fabbrica di legname di Arezzo. Un 69enne è rimasto ferito ed è stato trasportato al Cto di Firenze con l'elisoccorso Pegaso. Nel pomeriggio per cause da accertare l'uomo residente ad Arezzo mentre stava lavorando è rimasto sotto una scala meccanica. Subito soccorso dal 118, ha riportato gravi ferite alla gamba destra ed è stato trasferito con urgenza a Firenze. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ispettori del lavoro per chiarire la causa e la dinamica del fatto

