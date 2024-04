Indiani sorride:: "Ci abbiamo creduto fino all’ultimo"

È stato un finale al cardiopalma quello di Arezzo-Sestri Levante, epilogo perfetto di una buonissima prima stagione dal ritorno tra i professionisti. L’Arezzo si prende l’intera posta contro il Sestri Levante con un gol di Risaliti all’ultimo tuffo e pesca la Juventus Next Gen in trasferta al primo turno. Sono quindi 53 i punti totalizzati al termine della stagione regolare, grazie a un girone di ritorno caratterizzato da un miglioramento sotto tutti i punti di vista. Questa l’idea del tecnico amaranto Paolo Indiani: "La cosa più bella è l’ottavo posto e i 53 punti conquistati, un gran risultato. Abbiamo creduto fino all’ultimo alla vittoria contro una squadra che gioca bene a calcio e che è venuta qua senza regalare nulla". Adesso, per passare al turno successivo occorre vincere contro un’autentica bestia nera: "Chissà se stavolta, in gara secca, riusciamo a vincere – afferma il tecnico. Loro hanno valori tecnici superiori alla categoria, anche senza Guerra squalificato, però ce la siamo sempre giocata e ancora c’è rammarico per il ritorno al Comunale, perso immeritatamente". Infine, Indiani spende parole di elogio per Luca Castiglia: "Il suo ingresso è stato determinante e sono contento pe lui. È il segno che il gruppo è stato sempre unito e tutti sono stati importanti".

L.A.