Incubo autosole Code fino a 10 chilometri

E’ stato un inizio di settimana difficilissimo per automobilisti e camionisti in transito nel tratto valdarnese dell’Autosole. Ieri, di primo mattino, si è verificato un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud, avvenuto all’altezza del km 314,8 che ha visto coinvolti un furgone e tre autovetture. Tutto è stato risolto attorno alle 10, ma si sono formate code fino a 9 km ma anche dopo, a partire dal km 319,9, si sono registrati rallentamenti per traffico intenso. Stessa situazione anche tra Arezzo e Valdarno, sempre in direzione nord, a partire dal km 351. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Nel primo pomeriggio, tra Valdarno e Incisa due camion si sono infatti tamponati e verso Firenze si sono registrati 10 km di coda. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 326. Molte auto sono uscite a Terranuova e ci sono stati forti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in zona Poggilupi. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. E’ purtroppo un deja vu. Il tratto dell’A1 che attraversa la vallata è da sempre complicato. Per questo è ormai vicina la conclusione dell’iter per la realizzazione della terza corsia tra i caselli di Incisa Reggello e quello di Terranuova. 16 km per i quali è previsto un allargamento della carreggiata. I lavori interesseranno per 5,505 km il territorio di Figline, per 5,293 km il territorio di Reggello, per 4,701 km il comune di San Giovanni, per 1,477 km il comune di Terranuova e per 1,170 km il territorio di Incisa. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. Come ha confermato di recente il presidente della Regione, successivamente si studierà come intervenire tra i caselli di Valdarno e Arezzo.