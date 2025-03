Incontro sulla sessualità femminile

Si è svolto ieri pomeriggio a Cortona l’evento "La ricerca sulla sessualità femminile a nudo", tenuto da Celeste Bittoni, dottoranda e co-fondatrice del Padova Sex Lab, ed organizzato dall’associazione culturale Effetto Eco. L’incontro, ospitato nella sede dell’associazione culturale Factory Dardano 44, ha registrato un tutto esaurito impreziosito dalla presenza di un pubblico eterogeneo. Dopo gli onori di casa di Aldo Calussi, presidente della Factory, la palla è passata alla segretaria di Effetto Eco, Margot Cassatella, che ha presentato il lavoro della giovane associazione cortonese per poi passare ad introdurre la protagonista dell’incontro, Celeste Bittoni. Nell’ora successiva la ricercatrice castiglionese ha guidato i presenti lungo la storia della ricerca scientifica nel campo della sessuologia e con un focus sul piacere sessuale femminile, coinvolgendo il pubblico per mostrare quanto ancora c’è da scoprire in questo ambito e quali sono invece i traguardi raggiunti attraverso la ricerca scientifica fino ad oggi. "Siamo orgogliosi di aver creato a Cortona un’opportunità per trattare una tematica per noi di fondamentale importanza, ma ancora decisamente poco discussa" ha dichiarato Cassatella durante la sua introduzione, auspicando future collaborazioni tra Effetto Eco e il Padova Sex Lab.