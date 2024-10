Incidente sul raccordo: feriti e traffico in tilt

Sono giorni di incidenti nella provincia di Arezzo. Ieri un altro scontro sul raccordo autostradale Perugia Bettolle ha mandato all’ospedale due persone. Tutto è nato dallo scontro fra due furgoni lungo la superstrada. la dinamica è ancora da chiarire e saranno le forze dell’ordine a stabilire come sono andate le cose.

L’unica certezza è che ci sono due feriti: all’inizio vista la dinamica dlel’impatto si pensava a feriti gravissimi ma la situazione è ben presto rientrata anche se nel frattempo era stato allertato pegaso 3. Elisoccorso che ha trasportato un 64enne a Siena dove è arrivato in codice due, cioè giallo. Non è in pericolo di vita. Così come non lo è l’altro uomo che ha riportato ferite. Lui è un 36enne che è stato trasferito con l’ambulanza alla Fratta. A portare avanti i soccorsi l’infermierizzata di Cortona, insieme al Blsd di Foiano. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di soccorso visto che i conducenti erano rimasti incastrati dentro i loro mezzi. Sul posto presenti anche i tecnici Anas e la polizia stradale che sarà chiamata, dopo i rilievi di legge effettuati ieri, a ristabilire l’esatta dinamica dell’impatto.

L’incidente si è verificato poco dopo ora di pranzo. La circolazione è rimasta in tilt per qualche ora il tempo necessario per le operazioni di soccorso e della polizia stradale. Poi è ripartita gradualmente. Intanto questo è l’ennesimo incidente grave in valdichiana dopo quello di ieri a Ossaia dove un quarantenne si era ribaltato con il suo trattore. Grave era stato trasferito a Firenze.