Incidente sul raccordo. Due persone all’ospedale

Giornate nere sulle strade aretine. Numerosi gli gli incidenti stradali. Fortunatamente quello avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Arezzo Fiere Fiere e Congressi non ha avuto feriti gravi. Caos invece per il traffico, chiuso anche il raccordo in uscita da Arezzo. A bloccare la viabilità è stato un maxi tamponamento a catena. E’ avvenuto poco prima delle 18, quattro le vetture che sono rimaste coinvolte. Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato; sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Subbiano e la Misericordia di Arezzo. Una donna di 25 anni e un uomo di 39 anni sono stati trasportati in pronto soccorso in codice 2. Feriti lievi, fortunatamente, importanti invece le ripercussioni avute sulla viabilità. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, quando il traffico in quel punto, siamo in via Salvemini. all’inizio del raccordo autostradale, è particolarmente intenso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso, e per districare la viabilità. Venendo dal raccordo direzione Arezzo le auto sono state fatte tornare indietro. Mentre il raccordo, direzione autostrada, è stato chiuso, il tempo necessario per i rilievi e per rimuovere le auto incidentate. Quello di ieri pomeriggio è stato solo l’ultimo incidente di una giornata di super lavoro per i soccorsi. Due uomini sono stati soccorsi a seguito di uno scontro in A1, e ad Anghiari un 38enne è rimasto gravemente ferito in un incidente di moto. Una giornata nera, si diceva, che arriva dopo la tragedia di Pieve Santo Stefano dove il piccolo comune sta piangendo la giovane Clarissa.