Schianto nella notte fra due auto, gravi tre giovani

Subbiano (Arezzo), 7 maggio 2023 – Gravissimo incidente stradale nella notte a Castelnuovo di Subbiano, sulla strada regionale 71: una strada tristemente nota, tanto che poche settimane fa un altro episodio simile si era verificato nello stesso punto.

Intorno all’una della scorsa notte due auto si sono scontrate sulla Umbro Casentinese: un violento frontale tra una Golf con a bordo un 24enne e una Focus con a bordo due 22enni, un ragazzo e una ragazza. Tutti e tre sono rimasti gravemente feriti: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Subbiano, le Misericordie di Arezzo, Subbiano e Monte San Savino, l’elisoccorso regionale Pegaso e i vigili del fuoco.

Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso: i 22enni in ambulanza (lui alle Scotte di Siena e lei al San Donato di Arezzo), mentre il 24enne è stato portato a Siena con l’elicottero.