Si scontra in moto con un’auto, grave un uomo di 48 anni

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Uno scontro violentissimo, è quello avvenuto oggi, 11 ottobre, in via Romana. Nell’incidente stradale, che si è verificato intorno alle 13, in prossimità dell'incrocio che porta a Bagnaia e Agazzi, sono rimaste coinvolte una moto e un’auto. Il motociclista, un uomo di 48 anni, nell’impatto è caduto violentemente a terra, le ferite riportate sono molto gravi tanto che è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’auto infermierizzata, automedica della Croce Bianca e Misericordia di Arezzo. L’automobilista invece, una donna di 72 anni, è stata trasportata in codice giallo al San Donato di Arezzo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e regolamentare il traffico.