Muore a 15 anni in motorino, tragico incidente a Pieve Santo Stefano

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 22 luglio 2024 – Tragedia a Pieve Santo Stefano. Una ragazza di 15 anni è morta in un incidente in motorino. È successo alle ore 18:50 sulla strada provinciale 77 Tiberina tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro.

In base alle prime informazioni sulla dinamica dell’incidente, la minorenne avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e, sbalzata dal mezzo, avrebbe battuto la testa contro un cartellone stradale.

Lanciato l’allarme ai soccorritori del 118, sul posto sono subito intervenuti gli operatori con l’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e l’elisoccorso Pegaso 1.

Purtroppo però nonostante tutti i tentativi dei soccorritori per la giovane non c’è stato nulla da fare. La 15enne è deceduta subito dopo l’incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sotto choc le comunità di Pieve Santo Stefano e di Sansepolcro che si stringono attorno alla famiglia della giovane vittima.

Notizia in aggiornamento