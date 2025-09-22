Incidente in A1, auto ribaltata: due feriti, uno è gravissimo

Arezzo, 22 settembre 2025 – Mattina molto difficile per gli automobilisti in transito sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Il traffico è stato bloccato tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, a causa di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 07:30.

Secondo quanto comunicato da Autostrade, un’autovettura si è ribaltata al chilometro 371. Non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coinvolte.

Il traffico è stato poi sbloccato dopo circa un’ora. Si sono registrate lunghe code, fino a 5 chilometri in direzione sud.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 42 anni è stato trasportato a Siena in codice 3, quindi gravissime condizioni. Una donna di 34 anni è stata trasportata ad Arezzo in codice 2.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, oltre ai mezzi del soccorso sanitario e meccanico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto e di assistenza ai coinvolti.