Incidente in A1, auto ribaltata: due feriti, uno è gravissimo

Arezzo
CronacaIncidente in A1, auto ribaltata: due feriti, uno è gravissimo
22 set 2025
REDAZIONE AREZZO
È successo tra Arezzo e Monte San Savino in direzione sud. Il traffico è stato bloccato per circa un’ora, lunghe code verso Roma

Il traffico bloccato per l'incidente in A1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma (Foto da webcam Autostrade per l'Italia)

Arezzo, 22 settembre 2025 – Mattina molto difficile per gli automobilisti in transito sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Il traffico è stato bloccato tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, a causa di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 07:30.

Secondo quanto comunicato da Autostrade, un’autovettura si è ribaltata al chilometro 371. Non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coinvolte. 

Il traffico è stato poi sbloccato dopo circa un’ora. Si sono registrate lunghe code, fino a 5 chilometri in direzione sud. 

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 42 anni è stato trasportato a Siena in codice 3, quindi gravissime condizioni. Una donna di 34 anni è stata trasportata ad Arezzo in codice 2. 

Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, oltre ai mezzi del soccorso sanitario e meccanico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto e di assistenza ai coinvolti.

