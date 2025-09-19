Incidente in A1, tratto chiuso. Lunghe code e disagi: i percorsi alternativi

Oriveto, 19 settembre 2025 – Incidente in A1, nel tratto compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze. Nello scontro è rimasto coinvolto in maniera autonoma un mezzo pesante. E’ successo intorno alle 15,15 di oggi, venerdì 19 settembre.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Firenze. Gli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, devono anticipare l'uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze. Lo svincolo di Orte è chiuso in entrata verso Milano.