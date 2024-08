Incendio devasta capannone. Ore di lavoro per spegnerlo e uno dei titolari resta ferito

Nella notte di lunedì 12 agosto, un vasto incendio è scoppiato in un magazzino con diversi capannoni a Monte San Savino, in località Confini, lungo la strada provinciale Procacci.

L’area, appartenente a una nota azienda agricola, è recintata e a cielo aperto, utilizzata principalmente per lo stoccaggio di materiali di recupero edilizio. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:30, per cause ancora da verificare, diventando rapidamente incontrollabili. Il repentino intervento dei Vigili del fuoco del comando di Arezzo è stato fondamentale. Dopo aver circoscritto l’area e arginato il rogo alla zona meno pericolosa possibile, sono riusciti a domare le fiamme. Tuttavia, le operazioni di spegnimento, bonifica e smassamento dei materiali hanno richiesto un tempo maggiore, prorogandosi fino alle due di notte.

È stato un tempo lunghissimo, durante il quale i soccorritori si sono trovati faccia a faccia con una grande mole di fuoco, aiutati dall’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo. Sul posto erano presenti anche l’ambulanza della Misericordia di Monte San Savino e le forze dell’ordine. Attualmente, sono ancora in corso i sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco e le indagini dei carabinieri per stabilire quale sia stata la causa scatenante del rogo. All’interno dello stabile non si sono registrati feriti né intossicati dal fumo. Pare anzi che fosse vuoto al momento dell’incendio. Tuttavia, questo dato è ancora in fase di verifica, così come la natura dell’incendio, che potrebbe essere dolosa o accidentale. Anche l’entità dei danni è ancora da quantificare.

Un ferito è stato segnalato, ma non a causa delle fiamme. Si tratta di uno dei titolari dell’azienda, un ventiseienne, che, nel tentativo di cercare un tubo per contribuire allo spegnimento dell’incendio e salvare i macchinari, è caduto a causa del terreno accidentato, fratturandosi un braccio. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’Ospedale San Donato di Arezzo, dove è ancora ricoverato. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni.