Incendio in un annesso agricolo, ci sono due feriti

Cortona (Arezzo), 9 ottobre 2023 – Un incendio in un annesso agricolo e due persone in ospedale in codice 2. E’ successo a Cortona, dove un rogo si è sviluppato nei pressi di un’abitazione in località Valecchie, in provincia di Arezzo.

Sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 81 anni ed una donna di 58 anni, che sono stati trasportati in condizioni di media gravità presso il pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza della Misericordia di Cortona e i vigili del fuoco.