Arezzo, 25 febbraio 2020 - I vigili del fuoco del Comando di Arezzo distaccamento di Montevarchi sono intervenuti per un incendio in un'abitazione in via Sette Ponti a Loro Ciuffenna. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre l'incendio ha interessato una tettoia esterna e una parte della cucina interna.

Oltre ai danni subiti nei locali interessati dal fuoco, il fumo ha danneggiato altri tre appartamenti confinanti con la struttura interessata dall’incendio. Sul posto oltre la squadra di Montevarchi intervenuta con 2 mezzi e 5 uomini , 2 funzionari vigili del fuoco di Arezzo, personale sanitario del 118 e carabinieri.