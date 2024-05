Incarico in aeronautica per Del Bene

C’è un biturgense con le stellette, il generale Luigi Del Bene, 57 anni, che si è reso protagonista di una brillante carriera nell’Arma Aeronautica e anche l’amministrazione comunale di Sansepolcro gli ha reso il dovuto omaggio. Per ora, soltanto a livello di congratulazioni, ma crediamo che presto avrà anche un qualcosa di tangibile da parte della città di origine, che senza dubbio sta impreziosendo a livello di immagine. L’ennesimo riconoscimento di spessore al generale di squadra aerea, Luigi Del Bene, è arrivato proprio in questi ultimi giorni con la nomina a nuovo comandante della Prima Regione Aerea di Milano. Il generale Del Bene ha pertanto assunto una importante carica, che ha così commentato: "E’ un orgoglio per me essere diventato comandante della Prima Regione Aerea di Milano. Esprimo gratitudine al Capo di Stato Maggiore per la fiducia accordatami – ha proseguito – perché si tratta di un incarico che presuppone rilevanti responsabilità e che svolgerò con il massimo impegno. Impegno che - ha proseguito rivolgendosi al personale del comando - condivideremo insieme, come avete fatto sino ad oggi. Sono consapevole del fatto che sono stati mesi impegnativi ma i prossimi lo saranno ancora di più, altre sfide ci attendono, ci viene chiesto un ulteriore sforzo per realizzare gli importanti obiettivi che ci sono stati assegnati". La cerimonia del passaggio di consegne è avvenuta lunedì scorso, 13 maggio, con il classico "in bocca al lupo" ricevuto dal predecessore, il generale Francesco Vestito. Luigi Del Bene – come si usa dire – è un "borghese" doc: a Sansepolcro è nato nel 1967, qui ha iniziato il percorso di studi e, dopo aver frequentato da giovane l’Accademia Aeronautica, si è laureato in Scienze Aeronautiche all’università "Federico II" di Napoli.