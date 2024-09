Arezzo, 17 settembre 2024 – Inaugurato il rinnovato cortile interno della Casa di Riposo “Fossombroni”. La presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, affiancati dal direttore Stefano Rossi, hanno presentato gli esiti di un complesso progetto di riqualificazione che ha permesso di migliorare l’estetica e la fruibilità di uno degli ambienti centrali per socialità, aggregazione e tempo libero della storica struttura aretina nota come Casa Pia.

L’intervento ha interessato uno spazio di 330 metri quadrati e ha richiesto un investimento complessivo di quasi 70.000 euro. «Il rifacimento del cortile - ha spiegato la presidente Testi, - è un intervento che avevamo particolarmente a cuore e che avevamo indicato come prioritario del nostro mandato.

La Casa Pia, pur essendo in pieno centro storico, ha il privilegio di poter vantare uno spazio verde all’aperto di rara bellezza di cui era nostro dovere migliorare la vivibilità e la qualità». Questo intervento è inserito in un più amplio progetto di rifacimento degli ambienti al piano terra della Casa Pia che aveva preso il via nel maggio del 2023 con la ristrutturazione dei sette mini-appartamenti dedicati alla vita indipendente in virtù di una donazione di circa 250 metri quadrati di pavimentazione della ditta Sgrevi.

Il secondo passaggio è stato rappresentato proprio dalla rigenerazione del cortile che ha portato a termine un progetto già presentato e autorizzato nel 2019 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha previsto la rimozione della pavimentazione esistente e la sostituzione con calcestruzzo architettonico realizzato con ghiaie locali perfettamente inserite nel contesto circostante.

«Il cortile - ha aggiunto il consigliere Rauti, - è un ambiente di riferimento per la qualità della vita dei nostri ospiti che, in questo spazio, si ritrovano, svolgono attività e trascorrono le loro giornate. La precedente pavimentazione si trovava in un pessimo stato di conservazione che limitava la fruizione e la stessa mobilità, dunque questo progetto di riqualificazione rappresenta il nostro regalo per gli ospiti di oggi e di domani».

I lavori hanno previsto il completo abbattimento delle barriere architettoniche e l’utilizzo di prodotti che, oltre a facilitare i movimenti anche degli ospiti con difficoltà nella deambulazione, risultano capaci di assicurare elevati standard in termini di durata nel tempo e di resistenza agli agenti atmosferici.

L’intervento, in quest’ottica, ha previsto anche la sistemazione dei canali di scolo e il rifacimento dell’impianto di fognatura per le acque meteoriche, inoltre il cortile è stato ulteriormente arricchito con la piantumazione di sei gelsi “fruitless” che permetteranno di aumentare il verde all’interno della Casa Pia e di portare ombra in questo spazio all’aperto.

A contribuire all’estetica del cortile, infine, ha contribuito la riverniciatura delle tre pareti affacciate verso l’esterno e l’acquisto dei nuovi complementi d’arredo per favorirne la fruizione quali sedie, tavoli, divanetti e ombrelloni.