Inaugurata una panchina rossa nel giardino della scuola Borsellino

Lunedì a San Giovanni, nel giardino Paolo Borsellino della scuola secondaria di I° grado, è stata inaugurata la panchina rossa dell’Istituto Masaccio, un simbolo di impegno contro la violenza di genere e di promozione del rispetto e della parità. L’evento, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha visto la partecipazione del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, dell’assessore alle pari opportunità Laura Ermini, del dirigente scolastico Francesco Dallai, dell’associazione "Cittadini Attivi", del gruppo genitori "Ritocchi di classe", di studenti, studentesse e docenti della scuola. "Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, che rappresenta un piccolo ma significativo passo per diffondere consapevolezza e costruire una società più giusta", ha detto il sindaco. La panchina rossa è il simbolo del femminicidio e indica il vuoto che la donna uccisa ha lasciato all’interno della comunità. E’ un segnale lanciato dagli Stati Generali delle Donne per dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro la violenza.