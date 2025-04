Inaugurata l’edicola di Piazzolina nel centro storico di Bibbiena

Arezzo, 9 aprile 2025 – “Un bel progetto di rilancio di un pezzo importante del centro storico fatto grazie a un accordo tra privato, pubblico e associazionismo attivo”. L’amministrazione di Bibbiena ha sostenuto

L’Edicola di Piazzolina.

"Un progetto per sostenere tutto il centro storico, visto il valore culturale di questa realtà e la sua centralità nel contesto del tessuto sociale. Il nostro grazie va all’azienda che ha reso possibile questa operazione, all’associazione Il Podestà, alla società Fruska, che si occuperanno della gestione dell’edicola.

Un ringraziamento va anche a Michele, il proprietario dell’edicola, che continuerà a essere parte attiva di questo progetto. Oggi questa realtà inizierà a promuovere cultura nel centro storico e a Bibbiena, a essere presenza attiva, luogo dove nascono collaborazioni virtuose e nuove idee”, commenta il Sindaco Filippo Vagnoli che invita tutti i cittadini a prendere parte a questa inaugurazione L’Edicola di Piazzolina è il nome che è stato scelto per riaprire lo storico locale che rimanda al senso di appartenenza dei bibbienesi ad uno dei luoghi simbolo del paese - Piazzolina, appunto - dove ogni anno si tiene il momento più bello della tradizione della Mea".

Vagnoli conclude: “Questa cordata di solidarietà e amicizia, che vede impegnate varie realtà nella riapertura e varie anime del centro storico per la gestione, volontari dell’associazione, secondo me, è un momento altissimo di civismo e di impegno che ci piace festeggiare come merita.

L’inaugurazione dell’edicola è quindi un momento della comunità che si vuole ritrovare nella cultura e nella condivisione”.