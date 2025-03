"In viaggio con Isa". Sicuro parla ai giovani

In Pieve a San Giovanni, il giornalista Rai e scrittore Gianmarco Sicuro, sangiovannese di nascita, ha presentato il suo nuovo libro "In viaggio con Isa. Un’alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia". E lo ha fatto davanti a una platea di giovani. Erano infatti presenti ragazzi e ragazze degli istituti comprensivi Masaccio e Marconi e della scuola delle Suore Agostiniane. E’ stata quindi un’occasione per parlare dei drammi della guerra che stanno insanguinando varie parti del mondo. Gli studenti hanno poi posto una serie di domande alle quali lo scrittore ha risposto raccontando le sue esperienze vissute e cosa lo ha ispirato a diventare un giornalista. Ha infine firmato le copie ad alcuni di loro. Ha aperto l’incontro il sindaco Valentina Vadi, con i propri saluti istituzionali, successivamente la parola è passata ai dirigenti scolastici Francesco Dallai per l’Istituto comprensivo Masaccio, Emilia Minichini per l’Istituto comprensivo Marconi e alla direttrice Cristina Franzini della scuola Suore Agostiniane. "Era il gennaio del 2000 – racconta Giammarco Sicuro – quando ho incontrato per la prima volta Isabela. Mi trovavo sulle Ande peruviane, in Sudamerica, durante uno dei miei viaggi in giro per il mondo. Isabela era in vendita in un mercatino, e dopo averla acquistata ho deciso di darle il nome di un vero cucciolo di alpaca che avevo incontrato poco prima. Da quel momento Isa è diventata la mia speciale compagna di viaggi e mi segue in molte delle mie missioni come giornalista inviato. Un po’ aiutante, un po’ portafortuna e anche una grande amica". Quindi, lui racconta le storie del mondo, cercando di comprenderne le cause e le dinamiche; lei, invece, è un’alpaca di peluche che lo accompagna in ogni sua missione.