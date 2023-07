In scena "DurAnte – una parodia infernale" Lo spettacolo con l’associazione Paro Paro

Serata con l’associazione culturale Paro Paro nata dall’idea di quattro ragazzi che hanno deciso di mettere la propria iniziativa e le proprie conoscenze e competenze del mondo teatrale per tenere viva la tradizione culturale del territorio. Per l’"Estate sangiovannese" la compagnia proporrà stasera alle 21,15 in piazza della Repubblica la commedia "DurAnte – una parodia infernale". L’opera è scritta e diretta da Massi Fruchi, direttore artistico dell’associazione ed è una parodia della prima cantica della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, l’Inferno, da cui il titolo. Pur trattando con rispetto l’opera originale, il testo ironizza in chiave moderna su tanti dei passi che vengono toccati dal Sommo Poeta.