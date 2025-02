In mezzo torna Mawuli. Multa per il fumogeno

Nemmeno il tempo di godersi il ritorno al successo che l’Arezzo è tornato in campo per preparare la gara di sabato prossimo quando al Comunale (fischio d’inizio alle 17.30) arriverà il Sestri Levante. All’andata, in Liguria, fini 1-0 per gli amaranto con rete di Tavernelli in avvio di ripresa. Il gruppo si è allenato ieri mattina, alle ore 11, al campo Conti di Rigutino. Seduta di scarico per chi ha giocato lunedì sera a Rimini, allenamento normale per gli altri. Il programma della settimana proseguirà questo pomeriggio con un seduta singola, poi di nuovo in campo domani mattina, mentre la rifinitura è si svolgerà venerdì a porte chiuse. Tornerà a disposizione Shaka Mawuli (nella foto) che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto l’infermeria si è presso che svuotata con i recuperi di Settembrini (in campo per uno spezzone a Rimini) e Chierico. Restano solo da valutare le condizioni di Montini che si era allenato a parte la scorsa settimana e che a Rimini si è seduto in panchina. Il terzino, però, appare completamento recuperato. Bucchi potrà, dunque, attingere dall’intera rosa a disposizione.

All’Arezzo è stata inflitta una multa da 300 euro per il lancio di un fumogeno all’interno del recinto di gioco di Rimini.