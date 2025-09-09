In fuga con 300 grammi di coca . Arrestato sui binari dalla Finanza

di Massimo BagiardiSAN GIOVANNITenta di darsi alla fuga sui binari della ferrovia con oltre 300 grammi di droga ma, alla fine, viene acciuffato dalla Guardia di Finanza e tratto in arresto. Movimentato episodio, quello di alcuni giorni fa, in Piazza della Repubblica a San Giovanni dove le fiamme gialle sono riuscite a mettere a segno un altro colpo contro lo spaccio di stupefacenti all’interno del territorio comunale. I finanzieri, del comando provinciale della guardia di finanza di Arezzo, in un quadro di rafforzamento del dispositivo permanente di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti hanno recentemente intensificato il controllo economico del territorio proprio per cercare di debellare, più possibile, questa piaga purtroppo presente non soltanto nella cittadina amministrata da Valentina Vadi ma anche in quelle limitrofe. Proprio ai militari stessi ha dato nell’occhio una scena sulla quale hanno prestato molta attenzione, un soggetto che con un fare furtivo e abbastanza nervoso riceveva un borsello da un’altra persona. Le forze dell’ordine hanno quindi deciso di avvicinarsi e identificare le due persone per avere un quadro della situazione quando, di punto in bianco, i due si sono dati a una precipitosa fuga per tentare di far perdere le loro tracce. In sella a una bicicletta hanno cercato di scappare per le vie del paese ma mentre un uomo è riuscito nel proprio intento un altro, quello con il borsello in mano, dopo aver abbandonato la due ruote, ha cercato di svignarsela attraverso i binari della ferrovia finendo poi, dopo un lungo inseguimento, per essere bloccato. Non era, insomma, scappato a caso tanto che dopo i primi accertamenti proprio nelle sue tasche sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di cocaina che avrebbero fruttato sul mercato circa 30 mila di proventi.Un’importante operazione messa a segno da parte degli uomini in divisa che hanno così colto in flagrante un soggetto che, successivamente, avrebbe piazzato lo stupefacente all’interno di San Giovanni e non solo. Non è la prima volta che le fiamme gialle portano felicemente a compimento tali azioni, una tra le più importanti quella avvenuta nel febbraio del 2024 dove in un normale controllo all’uscita del casello autostradale del Valdarno fu perquisito un uomo di origine straniera con alcuni stupefacenti anch’essi pronti allo spaccio così come quelli che sono successivamente rinvenuti all’interno dell’abitazione dello stesso a Cavriglia e che gli sono costati una bella denuncia e conseguente arresto.