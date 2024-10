In cartellone quattro serate di musica per il Cortona Jazz 2024

Torna il Cortona Jazz con un’edizione ricca di musica e nuove sonorità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Culturale Mammut presenta il Cortona Jazz 2024, che si terrà da oggi a sabato 26 ottobre nel centro storico di Cortona. Il Cortona Jazz rappresenta l’evoluzione naturale del Cortona Jazz Workshop, cuore pulsante del progetto, con quattro giorni intensivi di studio e formazione. Uno degli obiettivi principali del festival è quello di arricchire l’offerta culturale della città oltre il tradizionale periodo turistico estivo, proponendo concerti di altissimo livello. Il programma si muove tra innovazione e tradizione, dando spazio a nuove idee e a giovani musicisti. Al centro del progetto Cortona Jazz ci sono i giovani talenti del jazz. L’Associazione Mammut, attiva sul territorio dal 2017, ha costruito una rete internazionale solida nel corso degli anni, grazie anche alla collaborazione con il Conservatoire Populaire de Musique/AMR Genève, la più antica scuola di musica in Europa. Questa rete collega musicisti e scuole jazz di tutto il mondo. In passato sono state create connessioni con istituzioni di rilievo come la New School of Jazz di New York, il Siena Jazz, il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e l’Escola Superior de Musica de Lisboa. Per l’edizione 2024, un gruppo di 25 giovani musicisti provenienti da tutta Europa sarà affiancato da illustri docenti e musicisti come Ohad Talmor (sax), David Virelles (pianoforte), Eric McPherson (batteria), Steve Cardenas (chitarra) e Jim Black (batteria). I quattro concerti si svolgeranno in due location iconiche: la Fortezza del Girifalco e il Teatro Signorelli, con inizio alle 21.30. Il programma parte stasera alla Fortezza con Dteve Cardenas trio con Francesco Ponticelli e Eric mcPherson. Domani al Girifalco Andrè Fernandes trio con Demian Cabaud, Jim Black. Venerdì al Signorelli Jim Black e Eric McPherson duo. Sabato sempre al Signorelli Simone Graziano Piano solo.