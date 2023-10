1È stato per una vita il parroco della Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro, è morto don Daniele Arezzini. Si era battuto negli anni per risolvere il problema di sicurezza idraulica legata alla Pieve romanica più volte finita sott’acqua e ogni anno a gennaio, per Sant’Antonio Abate, ospitava aminali con le loro famiglie per la tradizionale benedizione. I funerali oggi alle 15 alla Pieve di Sant’Eugenia.