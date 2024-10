In auto sotto effetto dell’alcol, due fermati . La polizia chiama l’amico: è ubriaco anche lui Nella provincia di Arezzo, controlli della polizia hanno portato al ritiro delle patenti per 5 ragazzi ubriachi, di cui uno aveva anche assunto cocaina. I controlli sono stati effettuati con tamponi salivari e un precursore elettronico per individuare guidatori in stato di ebrezza. I conducenti più giovani sono stati i più disciplinati.