In Arce Dantis. Al via il laboratorio di pratica filosofica

InArceDantis, Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo, in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica e Fidapa Arezzo, terrà al Circolo Artistico, in Corso Italia 108 ad Arezzo, un laboratorio di pratica filosofica di comunità, articolato in sei sessioni di un’ora e mezza ciascuna, oggi e le domeniche 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre dalle 17 alle 18.30. Coordinatore Scientifico Antonio Cosentino, docente di filosofia presso l‘Università di Verona, Dottore di ricerca in "Pedagogia della formazione", supervisore di tirocinio presso la Ssis dell’Università della Calabria dal 1999 al 2009, fondatore e attuale Presidente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica. Cosentino ha pubblicato numerosi lavori concernenti tematiche filosofiche, pedagogiche e di didattica della filosofia in riviste di settore. Tra le sue opere più significative: Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008; Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di coltivazione del pensiero (con S. Oliverio), Liguori, Napoli 2011; Dialoghi a sorpresa, Diogene Multimedia, Bologna 2020; Socrate dopo tutto, Mursia, Milano 2021; Democrazia e dialogo, Algra, Catana 2023. Filosofi - facilitatori: Salvatore Conforti Antonio Cosentino, Stefania Maggini, Alessandro Rizzacase. Per Informazioni: 3484741050.