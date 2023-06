In 4 mila per un solo posto Assalto ad Arezzo Fiere

Quasi 4 mila candidati per un solo posto da infermiere. Su 4.746 candidati che erano stati ammessi al concorso per infermieri, per una sola assunzione a tempo indeterminato, bandito per tutte le Asl della Toscana, si sono presentati in 3.879 oggi ad Arezzo Fiere per la prova scritta e pratica: trentacinque e quindici minuti a disposizione e un tablet su cui svolgerla. In realtà il concorso servirà a stabilire una graduatoria per future assunzioni a tempo determinato e indeterminato. In 1919 erano presenti al turno della mattina e in 1960 nel pomeriggio. Lo rende noto la Regione spiegando che il concorso è stato curato da Estar, l’ente tecnico e di supporto della sanità toscana. L’esito della prova scritta e pratica sarà pubblicato sul sito di Estar, www.estar.toscana.it, entro il 30 giugno e sempre online ciascun candidato potrà visionare le sue prove. Entro lo stesso termine saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi agli orali, che si svolgeranno di nuovo al Centro fiere e congressi di Arezzo il 5, 6 e 7 luglio prossimi. Saranno create, spiega sempre la Regione, "più graduatorie per assunzioni tempo indeterminato: una per ogni azienda. Già dall‘inizio di giugno comunque sono state messe a disposizione graduatorie temporanee, una selezione per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, utili in caso di necessità nel periodo estivi".

Quello di ieri è il primo di una serie di concorsi che si svolgeranno nelle strutture di Arezzo Fiere che cerca di diversificare la sua offerta. Sono infatti in programma, nel periodo estivo, circa 20 prove d’esame di vario genere per quasi 20 mila candidati. "Stiamo già ospitando - spiega ancora Vannetti - ed ospiteremo ancora nei mesi estivi, in collaborazione con Agenzie specializzate, numerosi Concorsi promossi da Regione Toscana, Estar e quindi Sanità Toscana e da altri enti".

Secondo Vannetti "la sede di Arezzo Fiere è apprezzata dagli organizzatori dei concorsi anche per le dotazioni infrastrutturali informatiche e tecnologiche, ed ovviamente per tutte gli impianti ed i sistemi di sicurezza approntati".

Apprezzamento anche dall’organizzazione dei Testimoni di Geova: sono attese circa 4.000 presenze per ognuno dei loro quattro congressi del 2023 dal titolo “Siate pazienti”, che si svolgeranno ad Arezzo Fiere e Congressi dal 30 giugno al 2 luglio 2023; dal 7 al 9 luglio; dal 14 al 16 luglio e dal 21 al 23 luglio prossimi.

"Insomma stiamo lavorando con intensità - conclude Vannetti - come Consiglio d’amministrazione e con la piena collaborazione delle Istituzioni amministrative e economiche del territorio - per portare il complesso fieristico a diventare, in pieno, un polo di attrazione sul territorio, rafforzando ancora la funzione centrale per la nostra città. Il rilancio definitivo della Fiera deve proseguire assolutamente dal nostro territorio ma deve anche proiettarsi anche, come accade in particolare proprio con la stagione congressuale, al massimo livello nazionale".