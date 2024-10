Impiegato amministrativo con diploma o laurea

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Per azienda a Terranuova che si occupa dell’amministrazione del personale, si ricerca un tirocinante per lo svolgimento di attività amministrativa relative alla gestione delle presenze sia in Italia che all’estero e per analisi e revisione note spese sia in Italia sia all’estero. Si richiede laurea triennale in economico, statistico e/o ambito amministrativo oppure diploma di scuola superiore di ragioneria o liceo scientifico. Richiesta buona conoscenza dell’inglese. Inserimento iniziale in tirocinio con possibilità assunzione. Orario di lavoro full-time: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 16:30. Retribuzione: 500 mensile lordo. Codice: AR-235188. Scadenza: 24 ottobre.