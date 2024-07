Impianti sportivi. Investimenti per 650mila euro

650mila euro di investimenti per migliorare e riqualificare gli impianti sportivi della Cittadella dello Sport. È questo il progetto del Comune di Foiano della Chiana, che si è aggiudicato un bando della Regione Toscana grazie al quale mira a rinnovare il fiore all’occhiello della città. La vasta area, attigua allo storico stadio dei Pini e arricchita di recente da un nuovo campo da padel, sarà presto oggetto di un cantiere che punterà al suo totale ammodernamento. In particolare, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco di Foiano Gabriele Corei, i progetti prevederanno: "La riqualificazione completa del vecchio campo da tennis, in disuso ormai da anni, che diventerà così uno spazio polivalente; un intervento di adeguamento sismico della copertura della tribuna dello Stadio dei Pini e, soprattutto, un’azione di efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un solare termico. Oltre a ciò, saranno previsti altri interventi sulle strutture esistenti". Entusiasta anche il sindaco di Foiano Jacopo Franci: "Abbiamo lavorato molto per quest’area estremamente funzionale per i ragazzi. Dal calcio, alla pallavolo, al nuoto, al tennis: questo bando ha permesso che gli impianti presenti nella zona venissero implementati". Proprio a fine del maggio scorso, la Cittadella ospitò il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, su invito dell’allora candidato sindaco della lista civica Scelgo Foiano Jacopo Franci, riuscito poi nell’impresa di diventare primo cittadino. In quell’occasione il Presidente confermò la volontà della Regione di investire ancora su Foiano. "Siamo felicissimi di iniziare la nuova legislatura con questo investimento", commenta Franci. "Questo intervento permette alla Cittadella dello Sport di proiettarsi verso il futuro", aggiunge Corei.

Sofia Zuppa