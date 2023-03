Impalcatura cade sui tavolini del bar "Ero sulla porta, ho visto crollare tutto"

AREZZO

Le previsioni lo avevano annunciato, un forte vento si sarebbe abbattuto su Arezzo. Quello che non era prevedibile, invece, è accaduto in piazza San Giusto, nel quartiere di Sant’Andrea dove le raffiche hanno colpito l’impalcatura di un cantiere al primo piano di un’abitazione. La struttura è crollata trascinando sull’asfalto un terrazzo, proprio davanti a un bar al piano terreno dell’immobile.

"Mi trovavo sulla porta, ho sentito prima scricchiolii, poi un forte rumore e ho visto cadere tutto", racconta la titolare del caffè La Piazzetta, Naida Giovannelli. Era l’ora di pranzo, il caso ha voluto che nessun cliente si trovasse nei tavolini fuori dove, normalmente, si accomodano nelle belle giornate. Quei tavolini ieri sono rimasti imprigionati sotto le impalcature precipitate a terra. "E’ stato un caso che non ci fosse qualcuno qui fuori, una vera fortuna. Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto accadere".

Inutile dirlo: le conseguenze potevano essere ben peggiori se gli avventori fossero stati davanti al bar, o se una persona che passava di lì a piedi si fosse trovato in quel momento sul marciapiede o fosse sbucato da via della Fontanella, il punto dove è caduto un comignolo di una canna fumaria. Ad arrivare per primi sul posto sono stati i carabinieri che hanno verificato che non ci fossero feriti e gestito la viabilità in quel tratto. Subito dopo è intervenuta la polizia municipale e i vigili del fuoco che insieme agli operai della ditta che stava lavorando nel cantiere, hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza la zona. Ma come è potuto accadere? Con ogni probabilità i teli a maglie fitte, montate sul ponteggio per evitare che polveri o piccoli detriti possano cadere in strada, sotto la pressione del vento hanno creato un effetto vela. La loro resistenza al vento è un elemento che deve essere previsto in fase di progettazione.

Prima di montarle, infatti, viene svolto un calcolo strutturale. Probabilmente quei teli, ieri, non hanno resistito alle violente raffiche. Gonfiate proprio come le vele di un’imbarcazione, hanno trascinato via le impalcature fatte di tubi e altre parti strutturali in ferro e tavole di legno. Con la struttura, sono crollati anche la terrazza e il comignolo di una canna fumaria. Ora le indagini dovranno stabilire la responsabilità dell’accaduto. Intanto ieri il bar La Piazzetta ha affisso un cartello alla porta: "Siamo chiusi per lavori".

Ga.P.