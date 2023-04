Illuminazione Confermato il vecchio orario

CORTONA

Il Comune di Cortona ha revocato il posticipo dell’accensione degli impianti di pubblica illuminazione di mezz’ora. Lo ha deciso con una delibera di giunta per venire incontro alle esigenze di pubblica sicurezza. Un provvedimento che era stato preso in autunno, precisamente a fine ottobre, per cercare di mettere in atto misure finalizzate al risparmio energetico.

A chiedere a gran voce il ripristino del normale orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica era stato chiesto anche dal gruppo di Fratelli d’Italia che segnalava gravi disagi avvenuti in questi mesi, sia per gli esercizi commerciali che per la sicurezza, anche stradale dei cittadini.

Il Comune ha comunque deciso di confermare l’anticipo di 30 minuti dello spegnimento degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale e, si legge nella delibera ed "è in attesa di definire ulteriori misure di risparmio energetico". Nei mesi scorsi aveva attuato tra le altre misure di risparmio, la divisione dell’impianto di riscaldamento del municipio e la razionalizzazione dei consumi delle palestre.

Nel primo caso gli orari di accensione sono stati distinti da un piano all’altro. La misura ha così consentito di riscaldare la centrale della Polizia municipale che osserva orari più estesi di apertura rispetto a quelli del resto degli uffici comunali, dove invece i riscaldamenti sono stati spenti alla chiusura delle attività. È ancora da quantificare il risparmio finale che il Comune è riuscito ad attuare. L’ipotesi con solo l’accorciamento dell’orario è di un risparmio annuale di circa 30 mila euro.

La.Lu.