Il week end del Rugby Mammuth Montevarchi

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Tra sfide difficili e sorrisi in campo il weekend ha visto le squadre giovanili del Rugby Mammut Montevarchi impegnate in due importanti appuntamenti. Le emozioni non sono mancate, tra una trasferta impegnativa e una giornata di sport e divertimento per i più piccoli. Sabato scorso, l’Under 18, in franchigia con il Vasari Arezzo, ha affrontato una difficile sfida contro i Lions Amaranto a Livorno. Nonostante l’impegno dei valdarnesi, la partita si è conclusa con una sconfitta. La squadra è rimasta in partita per gran parte del match, ma un calo nel finale ha compromesso il risultato. L’allenatore, pur dispiaciuto, ha espresso fiducia per il futuro: "Nonostante la delusione, usciamo da questa esperienza consapevoli del lavoro che ci aspetta”. Già stasera l’Under 18 sarà impegnata in un test match contro una squadra inglese presso l’impianto del Vasari Arezzo. Un’occasione per misurarsi con un rugby di livello internazionale e continuare la crescita sportiva del gruppo. Ieri invece è stata la volta dei ragazzi dell’Under 12 del Rugby Mammut di Montevarchi, protagonisti di una giornata di sport e divertimento a Campi Bisenzio. In formazione ridotta, hanno giocato insieme a Crete Senesi Rugby e Rugby Valdelsa, mostrando grinta e passione. Nonostante i tanti esordi e alcune aree su cui lavorare, i ragazzi hanno offerto belle giocate e soprattutto sono tornati a casa felici e soddisfatti. Un segnale positivo per il futuro, dove il vero successo risiede nel divertimento e nell’amore per lo sport.