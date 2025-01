Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Lo scorso fine settimana l'under 18 del Rugby Mammut, in collaborazione con i ragazzi di Arezzo, si è scontrata con un forte Firenze URF, ma il gioco di squadra ha premiato con una meritata vittoria. Il possesso palla e la pressione difensiva ha fatto la differenza in questa domenica di gioco, evidenziando una squadra sempre più forte. Grandi soddisfazioni anche per l'U16, con i ragazzi valdarnesi che si sono portati la vittoria a casa con un risultato di 20-15 contro i Cavalieri Prato. Un match tutt'altro che semplice ma combattuto con determinazione. Anche l'under 14 ha dimostrato carattere e impegno in una sfida contro Sieci/Mugello. Il match si è concluso 17-21 con una metà tecnica a favore dell'avversario, che pur lasciando l'amaro in bocca , lascia un insegnamento a questi giovani atleti. I piccoli dell'Under 10 a Cortona e della Under 8 a Scandicci hanno invece partecipazione alle feste del rugby. Mi confronto con i coetanei hanno evidenziato il lavoro ancora da fare, ma l'impegno e la grinta non sono mancate, nonostante le formazioni ridotte a causa di influenze stagionali. Nel frattempo l'ASD Rugby Mammut integra la sua attività con progetti nelle scuole per diffondere la disciplina del rugby ei suoi valori. Giovedì scorso i ragazzi delle classe prima della scuola secondaria di primo grado dell'IC Raffaello Magiotti di Montevarchi si sono confrontati c/o il palazzetto dello sport in un "torneo di tag rugby" sotto la guida degli esperti della Rugby Mammut in collaborazione con gli insegnati di scienze motorie. Una esperienza sportiva all'insegna del fair play e della socializzazione.