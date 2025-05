Al via una serie di interventi nelle frazioni di Terranuova Bracciolini

Arezzo, 29 maggio 2025 – Partiranno a giugno i lavori di manutenzione straordinaria nella frazione di Castiglion Ubertini e a seguire quelli inerenti Persignano e Penna Alta, nell’ambito di un progetto complessivo da 218.500 euro, interamente finanziato con risorse proprie dell’amministrazione comunale.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto lunedì 26 maggio e l’intervento prevede un’articolazione in tre fasi, con avvio dal centro di Castiglion Ubertini, a seguire Persignano e infine Penna Alta.

L’intero cantiere sarà soggetto a sorveglianza archeologica, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a tutela del valore storico e culturale dei contesti interessati.

“Con questo progetto – dichiara il Sindaco, Sergio Chienni – continuiamo a portare attenzione concreta alle nostre frazioni, realizzando interventi attesi e condivisi. Castiglion Ubertini, Persignano e Penna Alta rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio, che merita cura e investimenti.

I lavori sono interamente finanziati con fondi dell’ente, a conferma della volontà dell’amministrazione di dare risposte puntuali alle esigenze della comunità”. A Castiglion Ubertini, il primo cantiere interesserà l’area antistante la Chiesa di Santo Stefano, con la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in pietra di pregio, l’installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, la verifica della rete acquedottistica in collaborazione con Publiacqua e la predisposizione impiantistica per futuri servizi.

Un intervento che durerà circa due mesi, salvo imprevisti, e che è stato progettato nel pieno rispetto dei criteri ambientali minimi e delle prescrizioni paesaggistiche. A seguire, sarà la volta di Persignano, dove si interverrà sul tratto di rampa carrabile che collega la strada provinciale al nucleo storico.

L’opera prevede una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico, il consolidamento del muro di sostegno, il suo rivestimento in pietra naturale, la sostituzione della ringhiera con un parapetto in acciaio corten e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Prevista anche una sistemazione dell’intero sistema di raccolta delle acque meteoriche. L’intervento si svilupperà nell’arco di tre mesi, salvo imprevisti.

Chiuderà il programma di lavori Penna Alta, con un progetto mirato al miglioramento dell’accesso carrabile alla frazione storica. Tra le opere principali, la realizzazione di una pavimentazione drenante con materiali lapidei naturali e resina trasparente, la riqualificazione del sistema fognario, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’adeguamento delle reti di sottoservizi. Il tutto per una durata prevista di due mesi, salvo imprevisti.