Robotica. L’Istituto Marconi di San Giovanni sul podio

Arezzo, 29 maggio 2025 – Doppio colpo per l’Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Valdarno: mentre una squadra di giovanissimi studenti conquista il primo posto alle finali nazionali di robotica a Pescara e si prepara a rappresentare l’Italia agli Europei di Bari, la scuola firma anche una convenzione con un’azienda del territorio per rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro. Lo scorso aprile il Marconi ha brillato alle finali della RoboCup Junior Academy 2025 – sezione under 14 – tenutesi a Pescara. La squadra del robot TelegrafoBOT, composta da Matteo Saracini, Giovanni Del Puglia, Lorenzo Bao ed Elia D’Oro, ha conquistato il primo posto nella categoria “Rescue Line Entry”, una delle più complesse del panorama della robotica educativa.

Il team, guidato dal professor Mauro Martinelli, si è distinto in una prova che simula un intervento di soccorso in un’area pericolosa: i robot, progettati e programmati dagli studenti, devono muoversi in modo autonomo lungo un percorso tortuoso, seguendo una linea e affrontando ostacoli, per individuare e "salvare" le vittime – rappresentate da palline – trasportandole in un'area sicura. Una sfida che richiede capacità tecniche, spirito di squadra e tanta creatività. Come hanno dimostrato Matteo, Giovanni, Lorenzo ed Elia. Il risultato apre ora le porte alle finali europee, in programma dal 4 al 7 giugno prossimi a Bari, nell’ambito del Campionato Europeo RoboCupJunior. Si tratta della settima edizione dell’evento, tra i più prestigiosi nel campo della robotica educativa a livello continentale.

Al Centro Congressi della Fiera del Levante arriveranno 143 squadre da 12 paesi europei, per un totale di oltre 620 studenti e circa 1.200 persone coinvolte, tra docenti, coach e genitori. L’IC Marconi rappresenterà non solo la Toscana, ma anche l’Italia intera in questa avventura europea, portando alto il nome della scuola e della città di San Giovanni Valdarno. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Emilia Minichini, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai ragazzi e dai docenti. Non sono mancate le congratulazioni da parte del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, che ha espresso orgoglio per il successo ottenuto da questi giovani ambasciatori dell’innovazione.

La giornata di ieri segna però anche un altro passo importante per l’Istituto Marconi: è stata infatti firmata una convenzione con un’azienda del territorio attiva nel settore delle energie rinnovabili e dell’automazione. Un accordo che permetterà agli studenti di avvicinarsi ulteriormente al mondo della tecnologia applicata e dell’innovazione industriale, accorciando le distanze tra scuola ed imprese e offrendo nuove opportunità formative in linea con le esigenze odierne del mercato del lavoro. Un doppio successo, dunque, che conferma l’IC Marconi come una realtà educativa dinamica, capace di guardare al futuro con competenza e visione.