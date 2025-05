Agrikids, oltre 700 bambini in festa alla maxi fattoria Coldiretti e Zero Spreco con educazione alimentare e sostenibilità

Arezzo, 29 maggio 2025 – Oltre 700 bambini da tutta la provincia per la 2° edizione di AGRIKIDS, la giornata conclusiva del progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare” organizzata da Coldiretti e “Zero Spreco” di Aisa Impianti s.p.a. presso la centrale di recupero integrale di San Zeno che ha ospitato una maxi fattoria e un hub del riciclo e della sostenibilità dove i piccoli per tutta la mattina hanno partecipato ai laboratori a cura delle Fattorie didattiche di “Campagna Amica”.

Queste le attività in cui a rotazione i bambini e le rispettive classi si sono cimentati, guidati da esperti, insegnanti e professionisti: stagionalità, caseificazione, conoscenza della filiera dell’olio, preparazione del pane fresco, cucina e riciclo di materie prime alimentari nello spazio di Zero Spreco con “Spazio Seme” e la “Banda Piccoli Chef”, osservazione del cielo col Gruppo Astrofili Arezzo, laboratorio di teatro dedicato all’ambiente insieme a “Noi delle Scarpe diverse”, laboratorio col comando provinciale dei Vigili del Fuoco sulle procedure di sicurezza da tenere in caso di incendio e terremoto, visita alla centrale di recupero integrale con i tecnici di Aisa Impianti, conoscenza del mondo delle api, orto sensoriale con la ruota della stagionalità di “Campagna Amica”, lezioni di orticoltura con l’Agraria Vannini, laboratori sul terreno curati da “Grace to Grace”.

Anche lo sport è stato protagonista della mattinata con le lezioni sui corretti stili di vita, atletica leggera, psicomotricità, giochi di ieri e giochi multi sport, curati rispettivamente da Coni, Fidal Uisp, Comitato Territoriale di Arezzo, CSI e Arezzo Karate 1979, con le sue dimostrazioni interattive.

Ad accogliere i piccoli studenti Lidia Castellucci presidente della Coldiretti aretina insieme a Giacomo Cherici presidente di “Zero Spreco” Aisa Impianti con i rappresentanti delle istituzioni locali oltre che al Comitato Giovani Impresa con il Delegato James Lewis Benedetto, il Coordinamento Donne Coldiretti con Manuela Cipriani e l’Associazione Pensionati con il Presidente Patrizio Pecorari ed il consigliere ecclesiastico Don Luca Vannini.

"Agri Kids è un investimento nel futuro delle nostre comunità. Educare i bambini al valore del cibo vero, alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente significa piantare semi di consapevolezza che cresceranno insieme a loro – ha detto il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – quella di oggi è la conclusione per questo anno scolastico, di un percorso educativo fondamentale, pensato per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sull'importanza delle scelte alimentari.

In un contesto in cui l’offerta di cibi ultra-processati è sempre più aggressiva e diffusa, iniziative come questa diventano uno strumento essenziale per riscoprire il valore del cibo vero, locale e stagionale. È così che, attraverso il contatto diretto con la terra e i suoi prodotti, si costruisce una cultura alimentare che difende la salute, il territorio e il lavoro dei nostri agricoltori.”

“Oggi qui alla centrale di recupero c’erano quasi mille bambini che hanno avuto l'opportunità di partecipare a numerose attività dedicate alla valorizzazione del prodotto a chilometro zero e alla lotta contro lo spreco alimentare – ha detto Giacomo Cherici, Presidente di Aisa Impianti s.p.a. - Iniziative come questa contribuiscono a far conoscere l’importanza dell’Impianto, rendendolo sempre più aperto e integrato con il territorio.

“Zero Spreco” si è trasformato in un punto di riferimento per l’aggregazione, il divertimento e la condivisione, senza mai perdere di vista la sua missione strategica: produrre energia dai rifiuti e garantire la sicurezza del territorio." L’iniziativa educativa vede la piena adesione, la collaborazione ed il patrocinio di Agraria Vannini, Arezzo Karate, Astrofili, Banda Piccoli Chef, Calcit, CSI, Coni, Fidal, Grace to Grace, Noi delle Scarpe Diverse, Spazio Seme, Rete delle Fattorie didattiche di Campagna Amica, Uisp Comitato Territoriale di Arezzo. Si ringraziano gli sponsor dell’evento Menchetti, Bcc Banca del Valdarno, pastificio Fabianelli ed Agrimacchine Serafini.