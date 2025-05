“Olio in cattedra”, consegnati gli attestati alla IIIª A della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano

Arezzo, 29 maggio 2025 – Si è tenuta giovedì 22 maggio, nella Sala San Michele, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla classe IIIª A della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano per il progetto nazionale “Olio in cattedra”, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, dell’Assessore alla Promozione e valorizzazione dei Prodotti del territorio Francesca Sebastiani e del Direttore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Antonio Balenzano, gli alunni – accompagnati dalla Preside Maria Silvia Corbelli e dalle insegnanti della Scuola Primaria “Mencarelli” di Manciano – hanno presentato il loro lavoro dal titolo “Atlante dell’Olio Evo”.

“Ho partecipato con grande piacere a questa piccola ma significativa cerimonia di premiazione ai giovani studenti castiglionesi – dichiara il direttore dell’Associzione Nazionale Città dell’Olio Antonio Balenzano – è un riconoscimento non solo ai ragazzi, ma anche alle professoresse e ai dirigenti scolastici, per il lavoro che hanno svolto sul ‘Olio in cattedra’, che quest’anno è dedicato alle Città dell’Olio”.

Il progetto, curato con grande impegno e sensibilità dai giovani studenti, raccoglie riflessioni individuali sul concetto di “Comunità” e sul significato profondo di appartenere a una vera e propria “Comunità dell’olio EVO”. All’interno dell’Atlante, gli alunni hanno condiviso esperienze familiari legate al mondo dell’olio, racconti di tradizioni tramandate dai nonni e ricette custodite in famiglia, mettendo in luce l’importanza del legame tra cultura, memoria e alimentazione.

Una parte del lavoro è stata inoltre dedicata a una riflessione sul valore della coltivazione dell’olivo nel nostro territorio, riconosciuta come elemento fondamentale dell’identità locale. “È stata una bella mattinata, durante la quale i veri protagonisti sono stati i bambini della scuola Mencarelli di Manciano che hanno aderito al progetto ‘Olio in cattedra’”, dichiara l’Assessore Francesca Sebastiani.

“Ringrazio l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e il Direttore Antonio Balenzano perché in questo progetto l’olio non solo è visto solo come prodotto enogastronomico ma come un prodotto che avvicina i bambini alla natura e all’ambiente” “Tutti gli anni prevediamo di inserire questo progetto nella nostra offerta formativa - -- è un progetto sul quale investiamo molto e che riesce a raccordare più discipline: la conoscenza del territorio, delle tradizione, le scienze e l’educazione alla cittadinanza, guardando anche l’olivo come simbolo di pace”.

Bimboil è un progetto di educazione alimentare promosso da oltre dieci anni dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, rivolto alle scuole primarie. L’edizione 2024/2025, intitolata “L’Atlante dell’Olio: viaggio fra le comunità dell’olio EVO”, prevede la realizzazione di almeno tre mappe tematiche che esplorano, attraverso il contributo degli studenti, il patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico legato all’olio extravergine di oliva.