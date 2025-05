Jerry Calà a Terranuova

Arezzo, 29 maggio 2025 – Venerdì 6 giugno, Piazza della Repubblica a Terranuova si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate valdarnese. Alle ore 21:00, l’iconico Jerry Calà sarà il protagonista di “Una vita da libidine”, un concert-show che ripercorre i momenti salienti della sua carriera tra musica, aneddoti e irresistibili sketch comici. L’ingresso sarà gratuito. Organizzato dal Comune in collaborazione con CommArt, l’evento rientra nell’iniziativa “Una notte a Terranuova”, che animerà il centro storico a partire dalle ore 19:00 con food & drinks in piazza, offrendo un assaggio delle eccellenze gastronomiche locali in una cornice festosa e conviviale.

La serata, dal titolo evocativo “Sapore di mare”, sarà arricchita anche dalla musica dal vivo del gruppo Stranobakkano, noto per le sue sonorità estive e coinvolgenti. A seguire, per chi vorrà ballare fino a tardi, il DJ set Super Tutto animerà la piazza con ritmi selezionati. Un’occasione unica per riscoprire l’energia travolgente di Jerry Calà, attore simbolo della commedia italiana anni ’80, che tra canzoni e battute ripercorrerà un’epoca diventata cult. Un mix di nostalgia e allegria, perfetto per inaugurare la stagione estiva nel segno della leggerezza. La manifestazione è sostenuta da vari sponsor locali. La foto in alto è tratta dal profilo Facebook di Jerry Calà