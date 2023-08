Il Vintage Festival veste Castiglioni Quattro giorni per rivivere il passato

di Luca Amodio

Un salto indietro negli anni ‘50 e ‘60. A Castiglion Fiorentino torna il Vintage Festival. Appuntamento dal 12 al 15 agosto, all’ombra della torre del Cassero con l’evento clou dell’estate castiglionese. Anzi: quest’anno si inizia già da domani. Sul palco del Garden, il locale a Castiglion Fiorentino, al parco Presentini, arriva Joe Bastianich. Il giudice di Masterchef vestirà i panni di voce del gruppo partenopeo county "La terza classe". Un D-day in anteprima, possibile grazie all’impegno di tre importanti partner: il main sponsor Settore20 e Prinz e Hops. "Abbiamo pensato di anticipare il clima del ferragosto con un ospite di eccezione che guida un gruppo importante nel panorama vintage", dice Gugliemo Menci, proprietario del locale dove si esibirà il personaggio televisivo. E poi si entra nel vivo della cinque giorni. Stessa formula - si sà: squadra che vince non si cambia - con vintage market, quest’anno con oltre 70 espositori, e musica con un centinaio di artisti provenienti da ogni dove, tra dj, gruppi e ballerini, pronti ad esibirsi negli scorci più "trafficati" del centro storico. Così il paese del Palio diventa il borgo più vintage della provincia in autentico palcoscenico a cielo aperto dove tra live music e vinyl set sarà difficile non farsi trascinare dalla musica.

Senza dimenticare la coreografia che non sarà un mero sfondo, bensì la vera anima della festa: tutto il paese sarà vestito a tema, a partire dai commercianti con macchine d’epoca che passeranno da Corso Italia. Un’alchimia che negli anni passati aveva attratto - proprio in quel periodo in cui i comuni dell’entroterra si svuotano a vantaggio dei lidi balneari - ad un tetto record di 40mila persone totali arrivate a Castiglioni proprio per il Vintage. "La sinergia tra amministrazione e commercianti sta facendo crescere il festival e stiamo riscuotendo un grande successo tra tutti i partecipanti", spiega il direttore artistico Marco Talladira. "Quest’anno il Vintage è stato promosso anche dal Ministero del Turismo a dimostrazione che l’evento ha assunto una connotazione nazionale", prosegue Talladira. "Durante i giorni del Vintage Castiglion Fiorentino non solo attira i turisti ma anche i residenti dei comuni limitrofi. È un evento popolare che attira un pubblico indistinto, famiglie e tanti giovani" conclude il sindaco Mario Agnelli.