Il vertice di presidi nel Castello. L’istruzione del futuro e il lavoro: "Prepariamo il percorso dei giovani"

POPPI

Pnrr, orientamento e professioni del domani: questi i temi contrali del corso di formazione per dirigenti scolastici che ha preso il via ieri mattina al Castello di Poppi. Grande partecipazione e tante occasioni di confronto per favorire il dialogo tra dirigenti scolastici ed esperti di settore e costruire un percorso comune per la scuola del futuro, tenendo conto sia delle esigenze dei giovani che delle esigenze del mercato del lavoro. Ad aprire il corso sono stati Carlo Toni sindaco di Poppi, Giovanna Tizzi assessore alla pubblica istruzione di Poppi, Alessandro Polcri presidente della Provincia di Arezzo; Ernesto Pellecchia direttore dell’ ufficio scolastico regionale della Toscana e Roberto Curtolo dirigente Usp di Arezzo. "Siamo orgogliosi di ospitare un corso di formazione per i dirigenti della nostra provincia affinchè si crei un percorso comune per la scuola del futuro – hanno spiegato Toni e Tizzi – è dai giovani che dipende il futuro della nostra società, che grazie alla scuola punta a diventare più equa, inclusiva e aperta, obiettivi questi, perseguibili con una sinergia tra istituzioni, famiglie e appunto scuola".

Il presidente della Provincia Polcri sul tema scolastico ha ribadito l’importanza della sicurezza e gli investimenti messi in campo: "Come Provincia la scuola è tra le nostre priorità e abbiamo programmato degli investimenti importanti sugli edifici, che andranno a cambiare veramente il volto degli istituti secondari, materia di nostra competenza, rendendo le scuole sicure e moderne – ha dichiarato Polcri – per anni le scuole sono state lasciate indietro e questo è impensabile per un territorio che vuole essere all’avanguardia. Un Forte impulso agli investimenti locali, viene dai bandi Pnrr, la provincia di Arezzo, è stata tra i primi enti all’interno della Toscana ad attuare i bandi Pnrr sulle scuole. Gli investimenti in corso e già finanziati sono pari a oltre 24 milioni che interessano 12 edifici scolastici oltre ad altri interventi in programma relativi a finanziamenti già ottenuti per 19 milioni".

La giornata di oggi si aprirà con un intervento di Mario Schember, ingegnere, imprenditore, docente ed apprezzatissimo formatore, seguito da un intervento di Carlo Mariani, ricercatore Indire, sul tema delle "Connessioni dell’Orientamento".