Il Valdarno unito per la pace

Arezzo, 19 maggio 2025 – Martedì 3 giugno alle 17:30 con ritrovo presso piazza Casprini (già piazza Palermo) a San Giovanni Valdarno si terrà la Marcia per la Pace, organizzata dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno Aretino: “Marcia per la Pace in Terra Santa. Due Popoli – Due Stati”.

L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta dei Comuni del territorio aretino di esprimere una forte e unanime richiesta di pace, dialogo e giustizia per il conflitto in corso in Medio Oriente, riaffermando il principio della coesistenza tra i popoli e il rispetto dei diritti umani.

La marcia si snoderà lungo le vie del centro cittadino e sarà un’occasione aperta a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri manifestare il proprio sostegno a una soluzione pacifica e duratura basata sul riconoscimento reciproco di due Stati. Un segnale forte, condiviso e necessario quello della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Aretino per ribadire che anche dalle nostre comunità può e deve partire un messaggio di pace, solidarietà e responsabilità internazionale.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti, in uno spirito di unità e speranza per un futuro di convivenza pacifica in Terra Santa e nel mondo intero.

Il percorso della marcia: ore 17:30 ritrovo presso piazza Casprini (già piazza Palermo) ore 18:00 partenza verso piazza Cavour seguendo il percorso: .via Bolzano .via Peruzzi .Corso Italia Arrivo davanti a Palazzo d'Arnolfo con interventi dal palco.