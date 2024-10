Il turismo non va in letargo. Cresce l’effetto Cortona per stranieri e tanti giovani

Turismo ancora vivace e importante a Cortona. Lo si nota anche con un semplice colpo d’occhio, passeggiando per le vie del centro storico. Complice le temperature miti, non c’è locale che in questi giorni non abbia tavolini all’aperto ancora pieni di turisti che si godono il tepore, gustandosi un piatto toscano, rallegrandosi della bellezza della città. A confermare la tendenza sono anche gli operatori del settore che plaudono unanimemente ad un settembre e anche un ottobre particolarmente positivo. "Turismo più elegante e meno di massa", conferma Denise Perathoner della società di incoming Togheter in Tuscany e responsabile del servizio info point di piazza Signorelli. "Sono tornati i gruppi, non solo nel weekend ma anche durante la settimana. A fare la parte da leoni ci pensano gli americani, ma all’info point segnalano la presenza anche di visitatori australiani, inglesi e anche tedeschi. "I fine settimana sono caratterizzati anche da molti visitatori che vengono per visitare il festival internazionale Cortona on the Move e anche il recente festival della scienza ha avuto un bel seguito di giovani venuti ad hoc per la manifestazione". Analoga analisi è quella che viene fatta da Vittorio Camorri della società di incoming Terretrusche. "Ottobre è sicuramente un mese importante per il turismo nel nostro territorio. Sta diventando non più una coda di una stagione turistica ma uno tra i mesi più importanti soprattutto per i viaggiatori che provengono dall’America. È un turismo qualitativamente più interessante sia come tipo di viaggio sia come potere economico". Tra le caratteristiche una ricerca di itinerari esperienziali con attività legate soprattutto all’enogastronomia con corsi di cucina e degustazioni. A Cortona da aprile scorso, c’è anche il riavvio di una nuova importante realtà legata all’ospitalità che guarda ad un turismo diverso. È il caso dell’Ostello della Gioventù riaperto dalla Cortona Sviluppo, seppur non a pieno regime e con soli 50 posti letto complessivi. "Nonostante fossimo partiti a stagione iniziata, l’ostello ha avuto subito ottimi risultati – conferma Fabio Procacci presidente della Cortona Sviluppo - e abbiamo prenotazioni continue fino a capodanno. È un modo diverso di fare ospitalità che raccoglie un pubblico variegato, assolutamente non solo di giovani. Non mancano gruppi, ma anche viaggiatori singoli che fanno cammini esperienziali in bici o a piedi". Tra i maggiori fruitori, oltre ad un pubblico italiano, anche molti olandesi, belgi e francesi.