Il terzo mandato torna in pista: c’è il disco verde

A distanza di una settimana torna sul tavolo del Consiglio dei ministri un ordine del giorno con argomento la prossima tornata elettorale, quella che interesserà nell’election day Europee e amministrative. L’appuntamento è per questa mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi. Nello specifico si parlerà di "schema di decreto-legge su disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale". Si tratta dello stesso ordine del giorno che era stato annunciato la scorsa settimana e che, secondo i beninformati, avrebbe dato il via libera al terzo mandato dei sindaci con popolazioni fino a 15 mila abitanti. Secondo quanto sostengono fonti informate sul dossier, nel decreto legge elezioni resta la norma sul terzo mandato. Il decreto inoltre riguarderà anche le Europee, l’accorpamento con le amministrative.

Un Consiglio dei Ministri che ovviamente interessa molto da vicino i primi cittadini di quei Comuni, con popolazione fino a 15 mila abitanti, giunti alla scadenza del secondo mandato. Realtà che ad oggi hanno conosciuto in parte il nome degli sfidanti, di chi spera di far cambiare bandiera all’amministrazione attuale, mentre i sindaci uscenti hanno preferito in certi casi aspettare per sapere se potranno correre o meno per il terzo mandato. Tra questi figurano Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, ma anche Sergio Chienni primo cittadino di Terranuova Bracciolini. Il terzo mandato interessa anche Carlo Toni, sindaco di Poppi, e anche Leonardo Degl’Innocenti o Sanni di Cavriglia, così come Nicolò Caleri di Pratovecchio. Da capire le intenzioni di Moreno Botti di Loro Ciuffenna mentre è già certo il no in qualsiasi caso di Francesco Sonnati, primo cittadino uscente di Foiano della Chiana e quello di Enzo Cacioli di Castelfranco Piandiscò.