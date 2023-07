Il Terranuova Traiana scatenato sul mercato. Arrivano due nuovi difensori

Arezzo, 14 luglio 2023 – Doppio colpo del Terranuova Traiana, che ha acquisito le prestazioni sportive dei difensori Leonardo Sepe e Tommaso Cappelli. Il primo, fiorentino, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nella città gigliata: prima nella scuola calcio della Virtus, poi nelle giovanili del GSD Albereta San Salvi, quindi alla San Michele Cattolica Virtus, dove è restato 4 stagioni: le prime due nelle categorie Giovanissimi, le successive negli Allievi, vincendo nel 2018 la 22a edizione della prestigiosa Coppa Cerbai, sfiorando la vittoria del Campionato Regionale Elite e collezionando alcune presenze nelle varie rappresentative regionali e nazionali. E’ approdato poi poi al San Donato Tavarnelle: nella stagione 2021-2022, sotto la guida di mister Marco Berchielli, ha preso parte al Campionato Nazionale Juniores Under 19, realizzando due gol, mentre in quella appena archiviata ha messo a segno 5 reti (due delle quali decisive) nel campionato Primavera 4, chiuso con un ottimo secondo posto a solo 4 lunghezze dalla vetta e con la vittoria dei playoff in finale contro l’Aquila Montevarchi. Con i gialloblù ha partecipato lo scorso marzo alla Viareggio Cup subentrando nel finale nella gara inaugurale del primo turno persa 3-1 contro il Benevento Under 19. In prima squadra ha collezionato una panchina alla decima giornata del girone B dello scorso campionato di Serie C, nel match perso in casa 2-1 contro il Pontedera.

Tommaso Cappelli, nato ad Arezzo nell’agosto 2004, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Santa Firmina, per poi approdare nell’Aquila Montevarchi 1902. Con i rossoblù ha partecipato ai campionati regionali élite Giovanissimi, Allievi B e Allievi, chiudendo le ultime due stagioni in Primavera 4, fino a debuttare in prima squadra. Con l’Aquila ha collezionato due panchine in Serie C. Difensore di ruolo, arriva in riva al Ciuffenna a titolo definitivo, fortissimamente voluto dal direttore sportivo Donello Resti. L’ ASD Terranuova Traiana, nel frattempo, è stata inserita dalla Figc nell'elenco nazionale riferito al nuovo sistema di qualità dei club giovanili: per il settimo anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento di club di 3° livello, ex Scuola Calcio Élite. Il principio che sostiene il nuovo sistema è che il club venga valorizzato per l’intero percorso svolto nell’ambito dell’attività giovanile, a partire dalle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico.