Il Terranuova Traiana retrocede in Eccellenza. Con il Grosseto finisce 0-0

Arezzo, 14 maggio 2023 – Non ce l’ha fatta il Terranuova Traiana. Nello spareggio play out con il Grosseto, giocato a porte chiuse allo stadio Gino Bozzi di Firenze, la formazione è biancorossa ha pareggiato 0-0 al termine di 120 minuti di gara non bellissima, ma vibrante, soprattutto nell’extra time. Un risultato che condanna la squadra di Calori alla retrocessione in Eccellenza. Grandi proteste da parte dei valdarnesi nel primo tempo supplementare per un fallo di mano in area di Carannante non sanzionato dal direttore di gara. L’arbitro, infatti, non ha ravvisato gli estremi.

Al 6′ primo squillo del Terranuova Traiana con un gran tiro di Benucci e la sfera che termina alta. La partita è bloccata e nei primi 20 minuti le occasioni da rete non ci sono. Portieri pressoché inoperosi. Ma nel complesso si muovono meglio gli uomini di Simone Calori con un pressing asfissiante che costringe i giocatori maremmani anche a qualche fallo di troppo. La partita intanto perde per infortunio due sicuri protagonisti, Gautieri per il Terranuova Traiana e Giustarini per il Grosseto, entrambi costretti ad andare negli spogliatoi anzitempo. Al 38′ Bruno crea il primo pericolo per la porta valdarnese, con un sinistro piazzato che termina fuori di poco. La prima frazione di gara termina sul risultato di parità. Un punteggio che premierebbe i grofoni, ma che costringerebbe le due squadre ad andare comunque ai supplementari.

Nella ripresa meglio i maremmani, che avanzano il baricentro del gioco, anche se le occasioni da rete continuano a latitare. Ma gli uomini di Cretaz riescono a tenere gli avversari lontani dalla propria area di rigore e cercano di pungere in avanti. Forte calo degli uomini di Calori nel secondo tempo, ma in pieno recupero Benucci prova a beffare Nannetti, ma la sua conclusione termina sul fondo. La gara quindi non si schioda e i termini regolamentari terminano sullo 0-0. All’8′ del primo tempo supplementare clamorosa palla goal per il Terranuova Traiana con una conclusione a botta sicura e un salvataggio sulla linea da parte di Carannante. Proteste da parte dei biancorossi del Valdarno per un fallo di mano del giocatore grossetano, ma il direttore di gara non è di questo avviso e lascia continuare. Un minuto dopo ancora pericolosa la squadra di Calori con un tiro di Sacconi che termina fuori di pochissimo. Cresce la compagine biancorossa che non ha più niente da perdere e getta il cuore oltre l’ostacolo. Le due squadre si allungano. Al 14′ palo di Cretella. Grosseto vicinissimo al vantaggio. La partita è molto vibrante Ma il primo tempo supplementare si chiude ancora sullo zero a zero. I valdarnesi hanno adesso quindici minuti di tempo per segnare una rete che significherebbe salvezza. Ma la porta maremmana rimane inviolata, nonostante l’assedio finale da parte dei biancorossi, due gran tiri di Cioce e Artini che fanno gridare al goal e tanta generosità. Il Terranuova Traiana retrocede nel campionato di Eccellenza. Avrebbe meritato un altro epilogo.